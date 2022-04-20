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Гамбург
1 : 3
Фрайбург
19.04.2022, FT

Гамбург – Фрайбург – 1:3. Полуфинал Кубка Германии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии

  • 20.04.2022 03:19
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Гамбург – Фрайбург – 1:3. Полуфинал Кубка Германии. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Германии. «Фрайбург» на выезде уверенно переиграл «Гамбург» (3:1).

Во втором полуфинале, который состоится 20 апреля, сразятся РБ «Лейпциг» и «Унион» Берлин.

Финальный матч состоится 21 мая в Берлине на Олимпийском стадионе.

Кубок Германии

1/2 финала, 19 апреля

Гамбург – Фрайбург – 1:3

Голы: Глатцель, 88 – Петерсен, 11, Хефлер, 17, Грифо, 35 (пен).

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Глатцель (Гамбург).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
17' ГОЛ ! Мяч забил Николас Хёфлер (Фрайбург).
11' ГОЛ ! Мяч забил Нильс Петерсен (Фрайбург).

Источник — Sport.ua

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