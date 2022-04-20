19 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Германии. «Фрайбург» на выезде уверенно переиграл «Гамбург» (3:1).
Во втором полуфинале, который состоится 20 апреля, сразятся РБ «Лейпциг» и «Унион» Берлин.
Финальный матч состоится 21 мая в Берлине на Олимпийском стадионе.
Кубок Германии
1/2 финала, 19 апреля
Гамбург – Фрайбург – 1:3
Голы: Глатцель, 88 – Петерсен, 11, Хефлер, 17, Грифо, 35 (пен).
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Глатцель (Гамбург).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Николас Хёфлер (Фрайбург).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
Источник — Sport.ua
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