Фрайбург стал первым финалистом Кубка Германии, обыграв на выезде Гамбург

Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Германии. «Фрайбург» на выезде уверенно переиграл «Гамбург».
Во втором полуфинале, который состоится в среду, сразятся «Лейпциг» и «Унион Берлин».
Финальный матч состоится 21 мая в Берлине на Олимпийском стадионе.
Кубок Германии. 1/2 финала
«Гамбург» – «Фрайбург» – 1:3
Голы: 0:1 – 11 Петерсен, 0:2 – 17 Хефлер, 0:3 – 35, пенальти Грифо, 1:3 – 88 Глатцель.
Источник — Sport.ua
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