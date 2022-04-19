Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Гамбург
1 : 3
Фрайбург
19.04.2022, FT

Фрайбург стал первым финалистом Кубка Германии, обыграв на выезде Гамбург

Второй полуфиналист определится в среду

  • 19.04.2022 23:41
  • 170 просмотров
  • 0 комментариев
Фрайбург стал первым финалистом Кубка Германии, обыграв на выезде Гамбург
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Германии. «Фрайбург» на выезде уверенно переиграл «Гамбург».
 
Во втором полуфинале, который состоится в среду, сразятся «Лейпциг» и «Унион Берлин».

Финальный матч состоится 21 мая в Берлине на Олимпийском стадионе.
 
Кубок Германии. 1/2 финала
 
«Гамбург» – «Фрайбург» – 1:3
Голы: 0:1 – 11 Петерсен, 0:2 – 17 Хефлер, 0:3 – 35, пенальти Грифо, 1:3 – 88 Глатцель.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности