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33-й тур
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
19.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Испания. Бетис упустил шанс войти в топ-4, Вильярреал переиграл Валенсию

«Мальорка» дома обыграла «Алавес», а «Бетис» неожиданно уступил «Эльче»

  • 20.04.2022 00:25
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Испания. Бетис упустил шанс войти в топ-4, Вильярреал переиграл Валенсию
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Испании.

«Бетис» проиграл «Эльче» со счетом 0:1 и упустил шанс войти в топ-4. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий гостей Тете Моренте.

«Мальорка» дома обыграла «Алавес» (2:1), а «Вильярреал» выиграл у «Валенсии» (2:0) за счет дубля Данжумы.

Лидеры Ла Лиги: Реал (75), Барселона, Севилья, Атлетико (по 60), Бетис (57), Реал Сосьедад (55), Вильярреал (49).

Ла Лига. 33-й тур

Мальорка – Алавес – 2:1

Гол: Пратс, 11, Муричи, 45+4 – Райльо, 73 (автогол)

Бетис – Эльче – 0:1

Гол: Тете Моренте, 82.

Вильярреал – Валенсия – 2:0

Голы: Арно Данжума Груневелд, 10 (пен), 17.

События матча
17' ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
10' ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).

Источник — Sport.ua

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