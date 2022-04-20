Испания. Бетис упустил шанс войти в топ-4, Вильярреал переиграл Валенсию

19 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Испании.
«Бетис» проиграл «Эльче» со счетом 0:1 и упустил шанс войти в топ-4. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий гостей Тете Моренте.
«Мальорка» дома обыграла «Алавес» (2:1), а «Вильярреал» выиграл у «Валенсии» (2:0) за счет дубля Данжумы.
Лидеры Ла Лиги: Реал (75), Барселона, Севилья, Атлетико (по 60), Бетис (57), Реал Сосьедад (55), Вильярреал (49).
Ла Лига. 33-й тур
Мальорка – Алавес – 2:1
Гол: Пратс, 11, Муричи, 45+4 – Райльо, 73 (автогол)
Бетис – Эльче – 0:1
Гол: Тете Моренте, 82.
Вильярреал – Валенсия – 2:0
Голы: Арно Данжума Груневелд, 10 (пен), 17.
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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