Источник: Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях

Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях.
Речь идет о июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06). В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином.
По информации источника, также рассматривался вариант провести эти матчи на выезде.
Третий домашний матч против Шотландии состоится 26 сентября.
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Источник — Telegram
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