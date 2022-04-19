Источник: Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях

Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях.

Речь идет о июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06). В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином.

По информации источника, также рассматривался вариант провести эти матчи на выезде.

Третий домашний матч против Шотландии состоится 26 сентября.