Сборная Украины опустилась на 2 строчки в рейтинге после поражение от США

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
Сборная Австралии сохранила лидерство, Франция – вторую строчку. В топ-3 поднялась команда Испании.
Сборная Украины после поражения от американок потеряла две позиции и теперь занимает 26-е место. Любопытно, что американки потеряли еще больше – опустились с четвертой строчки на седьмую.
Полная версия рейтинга здесь.
Топ-10 рейтинга наций
Источник — Billie Jean King Cup
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