Сборная Украины опустилась на 2 строчки в рейтинге после поражение от США

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.



Сборная Австралии сохранила лидерство, Франция – вторую строчку. В топ-3 поднялась команда Испании.



Сборная Украины после поражения от американок потеряла две позиции и теперь занимает 26-е место. Любопытно, что американки потеряли еще больше – опустились с четвертой строчки на седьмую.

Полная версия рейтинга здесь.

Топ-10 рейтинга наций