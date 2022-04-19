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Сборная Украины опустилась на 2 строчки в рейтинге после поражение от США

Женская команда оказалась на 26-м месте

  • 19.04.2022 20:43
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Сборная Украины опустилась на 2 строчки в рейтинге после поражение от США
© Getty Images/Global Images Ukraine

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
 
Сборная Австралии сохранила лидерство, Франция – вторую строчку. В топ-3 поднялась команда Испании.
 
Сборная Украины после поражения от американок потеряла две позиции и теперь занимает 26-е место. Любопытно, что американки потеряли еще больше – опустились с четвертой строчки на седьмую.

Полная версия рейтинга здесь.

Топ-10 рейтинга наций

Источник — Billie Jean King Cup

(2 голоса)

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