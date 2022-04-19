Доннарумма может летом вернуться в Милан

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма недоволен количеством игровой практики, которое он получает в нынешнем сезоне. Игровые минуты ему приходится делить с Кейлором Навасом.

Из-за такой ситуации Доннарумма летом может покинуть ПСЖ и вернуться в «Милан», который покинул только летом прошлого года на правах свободного агента.

Сейчас «Милан» не может позволить себе возвращение Доннаруммы. Однако в ближайшее время у клуба могут появиться новые владельцы, что значительно расширит возможности «россонери» на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне на счету Доннаруммы 22 матча за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 65 миллионов евро.