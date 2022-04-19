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Доннарумма может летом вернуться в Милан

Вратарь недоволен своим положением в ПСЖ

  • 19.04.2022 18:24
  • 864 просмотра
  • 1 комментарий
Доннарумма может летом вернуться в Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма недоволен количеством игровой практики, которое он получает в нынешнем сезоне. Игровые минуты ему приходится делить с Кейлором Навасом.

Из-за такой ситуации Доннарумма летом может покинуть ПСЖ и вернуться в «Милан», который покинул только летом прошлого года на правах свободного агента.

Сейчас «Милан» не может позволить себе возвращение Доннаруммы. Однако в ближайшее время у клуба могут появиться новые владельцы, что значительно расширит возможности «россонери» на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне на счету Доннаруммы 22 матча за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 65 миллионов евро.

Источник — L'Equipe

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Lucky Lucky, 19.04.2022 18:55
    +5
    В Мілана вже є Меньян і дуже схоже на те, що малому не виграти конкуренцію й тут, та й не впевнений що його там хочуть бачити на трибунах, та в команді.
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