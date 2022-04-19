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Месси пропустит потенциально чемпионский матч ПСЖ

У звездного аргентинца повреждение

  • 19.04.2022 18:06
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Месси пропустит потенциально чемпионский матч ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

ПСЖ официально сообщил о том, что форвард команды Лионель Месси получил повреждение. У него воспаление ахиллового сухожилия левой ноги.

Из-за него аргентинец, скорее всего, пропустит предстоящий матч 33-го тура Лиги 1 против «Анже», который состоится 20 апреля. В этом поединке ПСЖ может досрочно оформить чемпионский титул в Лиге 1.

В нынешнем сезоне на счету Месси 8 голов и 13 ассистов в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что летом парижский клуб покинут все аргентинцы кроме Месси.

Источник — ФК ПСЖ

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