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Аномалия. Барселона не может победить Кадис с 2006 года

Вчера каталонцы снова проиграли скромному сопернику

  • 19.04.2022 15:53
  • 603 просмотра
  • 2 комментария
Аномалия. Барселона не может победить Кадис с 2006 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Барселона» в 32-м туре Ла Лиги дома сенсационно проиграла «Кадису» 0:1.

Однако такой результат матча кажется сенсационным только на первый взгляд. «Кадис» является очень неудобным соперником для «Барселоны».

Каталонцы не побеждали «Кадис» с 29 апреля 2006 года, когда матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 1:0. После этого команды встречались 4 раза: 2 ничьи и 2 победы «Кадиса».

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    TimurKhAI, 19.04.2022 16:50
    0
    Бывает. Это как у бразильцев со сборной Норвегии: те же самые +0=2-2. Самый неудобный соперник в истории пентакампеонов
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    online
    umnuy2, 19.04.2022 16:31
    0
    прикольно
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