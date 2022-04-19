Аномалия. Барселона не может победить Кадис с 2006 года

Вчера «Барселона» в 32-м туре Ла Лиги дома сенсационно проиграла «Кадису» 0:1.

Однако такой результат матча кажется сенсационным только на первый взгляд. «Кадис» является очень неудобным соперником для «Барселоны».

Каталонцы не побеждали «Кадис» с 29 апреля 2006 года, когда матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 1:0. После этого команды встречались 4 раза: 2 ничьи и 2 победы «Кадиса».