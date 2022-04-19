Роналду пропустит матч с Ливерпулем из-за смерти сына

Вчера в семье Криштиану Роналду случилась трагедия: его сын умер во время родов. Психологическое состояние форварда «Манчестер Юнайтед» сейчас далекое от нормального.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» решил предоставить Роналду отдых. Он пропустит ближайший матч АПЛ против «Ливерпуля», который состоится сегодня, 19 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 21 гол и 3 ассиста в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.