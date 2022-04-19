Александр ДЕНИСОВ: «Соловьев и Скабеева это просто проститутки»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в своей авторской программе высказался о российских пропагандистах.

«Это просто проститутки. Когда говорят, что у Путина рейтинг 80%, а на самом деле весь этот рейтинг, он 0. Завтра соловьев и скабеева скажут, что путин преступник, и все изменится, это стадо будет говорить: «путин - преступник» и «мы не знали». Я в этом совершенно уверен. Мы все это проходили в 90-х годах. Культ Сталина, личности, это все уже было, и путин будет тем же дерьмом со скабеевой и соловьевым. Эта пропаганда уже сделала стадо из россии, и оно будет всегда», — сказал Денисов.