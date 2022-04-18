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Александр ДЕНИСОВ: «Я понимал, что русские – это захватчики и убийцы»

Известный журналист высказался о российских оккупантах

  • 18.04.2022 19:33
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Александр ДЕНИСОВ: «Я понимал, что русские – это захватчики и убийцы»
© thekievtimes.ua. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов жестко высказался о российских оккупантах.

«Я не ожидал, что это такое стадо. Я понимал, что это захватчики и убийцы. Я понимал, что они нас ненавидят и находятся под своей пропагандой. Но я не понимал, что такой уровень людей вообще.

Унитазы не видели, женщины насилуют… Что это за генерация орков?» - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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