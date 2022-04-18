ДЕНИСОВ: «Не уверен, что если бы путин умер, все сразу стало бы хорошо»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое мнение о том, изменится ли россия после завершения правления путина.

«В начале войны мы говорили, что путин такой-сякой, он преступник, но сейчас, после 50 дней, мы видим, что вопрос далеко не только в путине. Вопрос вообще во всей россии. путин – только часть, это только верхушка айсберга. Там дальше еще хуже.

Многие говорят, если бы путин умер, все встало бы хорошо, а я не уверен в этом. Потому что эта российская власть будет защищать то, что у нее есть при путине. И она все это будет продолжать.

Я хотел бы сейчас, одновременно разговаривая с нашими зрителями, сказать: ребята, пока это не кончится. Говорят, что это Третья мировая война. Дай Бог, чтобы это была Третья мировая, потому что это зло должно умереть. Его нужно уничтожить, иначе оно никогда не остановится», - сказал Денисов.