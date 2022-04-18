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ДЕНИСОВ: «Не уверен, что если бы путин умер, все сразу стало бы хорошо»

Проблема россии не только в ее президенте

  • 18.04.2022 16:25
  • 1078 просмотров
  • 5 комментариев
ДЕНИСОВ: «Не уверен, что если бы путин умер, все сразу стало бы хорошо»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое мнение о том, изменится ли россия после завершения правления путина.

«В начале войны мы говорили, что путин такой-сякой, он преступник, но сейчас, после 50 дней, мы видим, что вопрос далеко не только в путине. Вопрос вообще во всей россии. путин – только часть, это только верхушка айсберга. Там дальше еще хуже.

Многие говорят, если бы путин умер, все встало бы хорошо, а я не уверен в этом. Потому что эта российская власть будет защищать то, что у нее есть при путине. И она все это будет продолжать.

Я хотел бы сейчас, одновременно разговаривая с нашими зрителями, сказать: ребята, пока это не кончится. Говорят, что это Третья мировая война. Дай Бог, чтобы это была Третья мировая, потому что это зло должно умереть. Его нужно уничтожить, иначе оно никогда не остановится», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 17:05
    +1
    Після смерті пуйла там би почався переділ.
    Ссылка
    online
    veter, 18.04.2022 17:43 (изменен)
    0
    IvanLa, 18.04.2022 17:15
    не знаю в кого запитати. напишу тут. для кого і для чого на цьому сайті росмовна версія?
    Это как в США испаномовная версия.
    Испанский язык является вторым по распространённости языком США после английского. Суммарная численность испаноговорящего населения в этой стране уступает в абсолютных цифрах лишь населению Мексики.
    Ссылка
    online
    Sasha Panda, 18.04.2022 17:34
    0
    IvanLa, 18.04.2022 17:15
    не знаю в кого запитати. напишу тут. для кого і для чого на цьому сайті росмовна версія?
    ... кому не осилити украінську...
    Ссылка
    online
    Ольга Озерова, 18.04.2022 17:20
    0
    GloryUkraine, 18.04.2022 17:05
    Після смерті пуйла там би почався переділ.
    Сразу бы с пробега убрали Кадырку и Золотова. Мне кажется им бы сразу стало не до нас.
    Ссылка
    online
    IvanLa, 18.04.2022 17:15
    -1
    не знаю в кого запитати. напишу тут. для кого і для чого на цьому сайті росмовна версія?
    Ссылка
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