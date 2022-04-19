Сергей СИДОРЧУК: «ВСУ за 50 дней показали, что такое Украина»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук выразил благодарность и поддержку Вооруженным Силам Украины.
«Нашим Вооруженным Силам могу сказать только слова благодарности и всевозможной поддержки. Они большие молодцы и показывают это на протяжении более чем 50-ти дней. Они показали, кто такие украинцы и что такое Украина. Большой им респект. Думаю, если у нас получится пройти Шотландию и выйти на чемпионат мира, то это будет лишь малая часть от того, что они сейчас делают для Украины», — сказал Сидорчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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