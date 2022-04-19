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Сергей СИДОРЧУК: «ВСУ за 50 дней показали, что такое Украина»

Капитан «Динамо» благодарен украинским защитникам

  • 19.04.2022 14:19
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Сергей СИДОРЧУК: «ВСУ за 50 дней показали, что такое Украина»
© УАФ

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук выразил благодарность и поддержку Вооруженным Силам Украины.

«Нашим Вооруженным Силам могу сказать только слова благодарности и всевозможной поддержки. Они большие молодцы и показывают это на протяжении более чем 50-ти дней. Они показали, кто такие украинцы и что такое Украина. Большой им респект. Думаю, если у нас получится пройти Шотландию и выйти на чемпионат мира, то это будет лишь малая часть от того, что они сейчас делают для Украины», — сказал Сидорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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