Бавария продлит контракты с Нойером и его основным конкурентом

«Баварія» найближчим часом підпише нові контракти зі своїми воротарями Мануелем Нойєром та Свеном Ульрайхом.

Лідер команди підпише угоду до літа 2025 року. На той момент Нойєру буде 39 років.

33-річний Ульрайх домовився про контракт до літа 2023 року.

Нойєр виступає за мюнхенців з 2011 року. Відтоді він 9 разів вигравав Бундеслігу, двічі — Лигу чемпіонів та інші трофеї.

Ульрайх грає за «Баварію» з 2015 по 2020, та з 2021 дотепер. Він чотириразовий чемпіон Німеччини та переможець Ліги чемпіонів у складі клубу.