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Сергей СИДОРЧУК: «Были рабочие моменты, которые всплыли на поверхность»

«Динамо» не хочет срывать подготовку сборной Украины к важным матчам отбора ЧМ-2022

  • 19.04.2022 11:22
  • 671 просмотр
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Сергей СИДОРЧУК: «Были рабочие моменты, которые всплыли на поверхность»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, действительно ли столичный клуб отказывался отпускать игроков в сборную Украины.

«Такого, чтобы кто-то не отпускал, не было. Когда все это срезонировало, начались телефонные разговоры, мы поговорили с ребятами. Позиция Динамо и нашего главного тренера не идет в разрез интересам национальной сборной, и никогда не шла.

Год назад была ситуация, когда просили сместить даты окончания чемпионата, чтобы больше подготовится к Евро, все это поддержали. Точно так же и сейчас. Просто были рабочие моменты, которые всплыли на поверхность», - сказал Сидорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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