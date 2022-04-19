Тен Хаг подпишет трехлетний контракт с МЮ. Он будет влиять на трансферы

«Манчестер Юнайтед» вскоре назначит Эрика тен Хага на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что МЮ объявит о назначении 52-летнего специалиста после того, как клуб договорится с «Аяксом» о выплате компенсации в размере 2 млн евро.
Переговоры о сроке контракта между «Ман Юнайтед» и тен Хагом еще идут. Ожидается, что стороны заключат соглашение сроком на три года с опцией продления еще на сезон или же сразу на четыре года.
МЮ гарантировал тен Хагу выполнение его ключевого требования – тренер получит право на принятие окончательных решений по трансферам, он будет делать это совместно с руководством клуба. Тен Хаг просил о таком праве, так как хочет снизить количество трансферных ошибок МЮ.
Источник — The Guardian
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