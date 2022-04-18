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Контракт согласован. Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

Тренер покинет «Аякс» в конце сезона

  • 18.04.2022 19:27
  • 892 просмотра
  • 1 комментарий
Контракт согласован. Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг находится в шаге от подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт уже фактически согласован. Митчел ван дер Гааг является приоритетным кандидатом на вхождение в тренерский штаб тен Хага.

Последним препятствием на пути тен Хага в «Манчестер Юнайтед» является компенсация «Аяксу» за расторжение контракта. Ожидается, что она составит примерно 2 миллиона евро.

Официальное объявление тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» состоится после того, как клубы договорятся по поводу компенсации. Скорее всего, это не произойдет в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось о том, что в планы тен Хага в «Манчестер Юнайтед» не входит Криштиану Роналду.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oleksandr Kelym, 18.04.2022 20:03
    -1
    В останній грі із аутсайдером Роналду спас МЮ забивши три голи 3:2 - якщо тренеру не потрібен такий майстер, як Роналду - це не тренер!
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