Контракт согласован. Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг находится в шаге от подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт уже фактически согласован. Митчел ван дер Гааг является приоритетным кандидатом на вхождение в тренерский штаб тен Хага.

Последним препятствием на пути тен Хага в «Манчестер Юнайтед» является компенсация «Аяксу» за расторжение контракта. Ожидается, что она составит примерно 2 миллиона евро.

Официальное объявление тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» состоится после того, как клубы договорятся по поводу компенсации. Скорее всего, это не произойдет в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось о том, что в планы тен Хага в «Манчестер Юнайтед» не входит Криштиану Роналду.