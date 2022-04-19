ХУДЖАМОВ: «От всего, что связано с россией, нужно ждать топор в спину»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов высказался о российских оппозиционерах и о том, есть ли вообще в россии нормальные люди.

«Невзоров очень умный. Он может так обидеть, что ты сначала даже этого не поймешь, тем более Соловьев. Я думаю, что какой-то процент нормальных людей есть. Когда-то люди говорили о Навальном, но на вопрос «чей Крым», он отвечал: «Это не бутерброд».

Сразу ясно, иди туда тоже. Есть люди, которые понимают, что эта война – это грех на века, они это понимают. Есть такие, которые действительно будут извиняться от души, искренне, будут помогать отстраивать Украину, такой процент есть, но большинство - не думаю.

Для себя, я их не закрываю, но понимаю, что ко всему с приставкой «россия, русское», есть страх и понимание того, что нужно ждать не то что нож, а топор в спину», - сказал Худжамов.