Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ХУДЖАМОВ: «От всего, что связано с россией, нужно ждать топор в спину»

Экс-вратарь «Шахтера» считает, что нормальные россияне все же существуют

  • 19.04.2022 10:28
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ХУДЖАМОВ: «От всего, что связано с россией, нужно ждать топор в спину»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов высказался о российских оппозиционерах и о том, есть ли вообще в россии нормальные люди.

«Невзоров очень умный. Он может так обидеть, что ты сначала даже этого не поймешь, тем более Соловьев. Я думаю, что какой-то процент нормальных людей есть. Когда-то люди говорили о Навальном, но на вопрос «чей Крым», он отвечал: «Это не бутерброд».

Сразу ясно, иди туда тоже. Есть люди, которые понимают, что эта война – это грех на века, они это понимают. Есть такие, которые действительно будут извиняться от души, искренне, будут помогать отстраивать Украину, такой процент есть, но большинство - не думаю.

Для себя, я их не закрываю, но понимаю, что ко всему с приставкой «россия, русское», есть страх и понимание того, что нужно ждать не то что нож, а топор в спину», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

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