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Рустам ХУДЖАМОВ: «Мои собаки живут лучше, чем россияне в 200 км от Москвы»

Бывший вратарь сборной Украины – о матерях российских солдат

  • 19.04.2022 09:09
  • 1506 просмотров
  • 5 комментариев
Рустам ХУДЖАМОВ: «Мои собаки живут лучше, чем россияне в 200 км от Москвы»
© ФК Полесье Житомир. Рустам Худжамов

Экс-голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов высказал жестко высказался о матерях российских солдат, пришедших с войной в Украину. 

«Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас.

Они гордятся ракетами в своей стране, бл*ха-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.

Если посмотреть, как в 200-300 километрах от москвы живут люди – это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
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    online
    Archie FireLion, 19.04.2022 09:39
    +8
    Их мамки, судя по перехваченных звонках, матерятся не хуже своих вы.родков.
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    online
    ALKOSruLKA, 19.04.2022 09:36
    +6
    тому вони лізуть до цивілізованих країн "асвабаждать"... так є шанс подивитися, як людина повинна жити... а як повезе - то й унітаз вкрасти чи бодай ложку якусь...
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    online
    Yanker8888888888, 19.04.2022 09:09
    +6
    Быдло по другому не умеют
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    veter, 19.04.2022 09:41
    0
    Рассмешил. Я знал одного собаковода. Так он говорил что его собаки питаются лучше чем дети.)
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    online
    Октавий Фландрийский, 19.04.2022 10:14
    -1
    Абсолютно согласен, многие собаки живу лучше чем большинство орков, которые пришли нас "освобождать". Вот мой пудель Патрик ест только свежий жирный творог и только от одного производителя (мы берем молочку у фермерши уже более 20 лет), только молодую телятину, отварную курочку, только свежий супчик, обожает бананы, груши, яблоки сорта Чемпион, к мясу предпочитает рис Басмати или гречневую кашу. Продаст всех и все за маленький кусочек шоколада ( собакам нельзя много этого продукта) но принципиально не употребляет продукцию фабрики Рошен. Не думаю, что орки с Тувы или Якутии питались по жизни как мой пудель....
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