Рустам ХУДЖАМОВ: «Мои собаки живут лучше, чем россияне в 200 км от Москвы»

Экс-голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов высказал жестко высказался о матерях российских солдат, пришедших с войной в Украину.
«Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас.
Они гордятся ракетами в своей стране, бл*ха-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.
Если посмотреть, как в 200-300 километрах от москвы живут люди – это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там», - сказал Худжамов.
Источник — Футбол 1/2/3
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