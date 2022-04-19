Рустам ХУДЖАМОВ: «Мои собаки живут лучше, чем россияне в 200 км от Москвы»

Экс-голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов высказал жестко высказался о матерях российских солдат, пришедших с войной в Украину.

«Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас.

Они гордятся ракетами в своей стране, бл*ха-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.

Если посмотреть, как в 200-300 километрах от москвы живут люди – это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там», - сказал Худжамов.