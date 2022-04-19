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Андрей ВОРОНИН: «Спортсмены из россии молчат, потому что им пи*ды дадут»

Украинский футболист ничего не ожидает от россиян

  • 19.04.2022 03:18
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Андрей ВОРОНИН: «Спортсмены из россии молчат, потому что им пи*ды дадут»
© Twitter. Андрей Воронин

Известный в прошлом футболист Андрей Воронин высказался о молчании российских спортсменов о войне в Украине.

«Почему молчат спортсмены в россии? Ты что не знаешь? Их закроют, бл*дь, им пи*ды дадут, их выгонят, их посадят.

Миллионы людей знают, что происходит на самом деле. Мне писали в соцсети, говорили, что мы не должны и так далее», — сказал Воронин в интервью проекту «КраСава».

Источник — КраСава

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