Андрей ВОРОНИН: «Спортсмены из россии молчат, потому что им пи*ды дадут»

Известный в прошлом футболист Андрей Воронин высказался о молчании российских спортсменов о войне в Украине.
«Почему молчат спортсмены в россии? Ты что не знаешь? Их закроют, бл*дь, им пи*ды дадут, их выгонят, их посадят.
Миллионы людей знают, что происходит на самом деле. Мне писали в соцсети, говорили, что мы не должны и так далее», — сказал Воронин в интервью проекту «КраСава».
Источник — КраСава
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