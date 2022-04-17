Евгений ЛЕВЧЕНКО о российских спортсменах: «Ты или за войну или против»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас живет в Нидерландах, поделился своими мыслями о спортсменах из россии, которые молчат о том, что их государство напало на Украину.
«Российские спортсмены? В этом вопросе без вариантов. Многие наши спортсмены взывали о помощи к российским коллегам, чтобы они не молчали, говорили о геноциде украинского народа, Но это был крик в никуда, Есть несколько положительных примеров, но не более того. В моем понимании, во время войны не может быть человека, который бы придерживался нейтралитета. Ты или за войну или против. Раз человек молчит, значит, поддерживает агрессию, он становится соучастником процесса», - сказал Левченко.
Источник — zbirna.com
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