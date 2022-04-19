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Сергей СИДОРЧУК: «Мы едем в сборную. Зрада отменяется»

Капитан «Динамо» вскоре присоединится к национальной команде

  • 19.04.2022 02:50
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Сергей СИДОРЧУК: «Мы едем в сборную. Зрада отменяется»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал конфликт между его клубом и УАФ. 18 апреля стало известно, что игроки киевской команды присоединятся к сборной 3 мая.

«Конечно, я и все наши сборники очень расстроены. Считаю, что произошло некоторое недоразумение между УАФ и «Динамо». В нашем футболе это, к сожалению, обычная ситуация. Я бы назвал это рабочими моментами. Такие были и раньше, но сейчас диалог между клубом и сборной выставили в общем. Это не совсем верно во время войны. Думаю, что все бы поладили, как и всегда. Это понимание уже есть.

Как разрешилась ситуация? Так, как и должно было — мы едем в сборную. Знаю, что по просьбе «Шахтера» начало сбора смещено на 2 мая. Динамовцы, насколько мне известно, приедут на следующий день.

Не раз общались с Петраковым. Не беспокойтесь, все хорошо. Все динамовцы просто мечтают, чтобы вместе со сборной Украины попасть на чемпионат мира. Это наша общая цель, особенно в это время. Мы всегда с огромным желанием приезжали в ряды национальной команды.

Кстати, у меня есть, как мне кажется, отличная идея. Закрыть эту тему, а также наш благотворительный тур по матчу… «Динамо» — «Шахтер». Его можно сыграть в Словении. Там соберутся тренеры клубов и сборной и все пожмут друг другу руки. Думаю, будет хороший спарринг», – сказал Сидорчук.

Источник — zbirna.com

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