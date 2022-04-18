Источник: у сборной намечается спарринг с командой Англии или Ман Сити

Футбольный журналист Игорь Бурбас позитивно оценил консенсус между Игорем Суркисом и Андреем Павелко и назвал потенциальных соперников сборной Украины в спаррингах:

«Главный итог сегодняшнего футбольного дня – это консенсус между «Динамо» и УАФ. То, что вызванные киевляне прибудут в лагерь сборной 3 мая – это главенство здравого смысла. И то, что личный контакт президентов клуба и Ассоциации налаживается – это тоже положительный сигнал, извещающий о единении в нашем футболе.

Итак, впереди у сборной Украины 2 сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, второй – на Туманном Альбионе. Это будет либо база «Ман Сити», либо сборной Англии. Также в зависимости как далеко «Ман Сити» дойдет до ЛЧ и планов подготовки национальной команды Англии, с одним из этих соперников рассматривается проведение последнего спарринга перед плей-офф из Шотландии. Классная намечается репетиция».