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Сергей РЕБРОВ: «Бан российских спортсменов – это плата за их молчание»

Тренер «Аль-Айна» поддерживает дисквалификацию россиян

  • 18.04.2022 21:37
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Бан российских спортсменов – это плата за их молчание»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу отстранения российских спортсменов и команд от международных турниров:

«Запрет на международные выступления российских спортсменов – это плата за их молчание. На этом можно было бы поставить точку, но они сами не дают такой возможности. Выходят на пьедестал со свастикой, поддерживают войну. Где гарантии, что такого не произойдет в матче Лиги чемпионов или в поединке на чемпионате мира?».

Ранее Ребров прокомментировал увольнение Виктора Леоненко с телеканалов «Футбол».

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 21:49 (изменен)
    +1
    Чому ви всі так впевнені, що срашистські спортсмени проти пуйла та проти війни в Україні.
    Забудьте. 99% з них такі самі срашистські мерзотники як і всі інші разеяне.
    Мовчать вони якраз навпаки, сподіваються, що якщо промовчать, то іх знову допустять до світового спорту, а зараз всі вони вішають на себе або на свої автівки срашистську свастику, та зігують пуйлу.
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