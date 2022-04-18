Сергей РЕБРОВ: «Бан российских спортсменов – это плата за их молчание»

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу отстранения российских спортсменов и команд от международных турниров:

«Запрет на международные выступления российских спортсменов – это плата за их молчание. На этом можно было бы поставить точку, но они сами не дают такой возможности. Выходят на пьедестал со свастикой, поддерживают войну. Где гарантии, что такого не произойдет в матче Лиги чемпионов или в поединке на чемпионате мира?».

Ранее Ребров прокомментировал увольнение Виктора Леоненко с телеканалов «Футбол».