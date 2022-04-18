Сергей РЕБРОВ: «Бан российских спортсменов – это плата за их молчание»

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу отстранения российских спортсменов и команд от международных турниров:
«Запрет на международные выступления российских спортсменов – это плата за их молчание. На этом можно было бы поставить точку, но они сами не дают такой возможности. Выходят на пьедестал со свастикой, поддерживают войну. Где гарантии, что такого не произойдет в матче Лиги чемпионов или в поединке на чемпионате мира?».
Ранее Ребров прокомментировал увольнение Виктора Леоненко с телеканалов «Футбол».
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Забудьте. 99% з них такі самі срашистські мерзотники як і всі інші разеяне.
Мовчать вони якраз навпаки, сподіваються, що якщо промовчать, то іх знову допустять до світового спорту, а зараз всі вони вішають на себе або на свої автівки срашистську свастику, та зігують пуйлу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.