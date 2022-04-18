Сергей РЕБРОВ: «Леоненко привык говорить все, что угодно»

Легенда украинского футбола Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу увольнения Виктора Леоненко с телеканалов «Футбол»:
«Я хорошо знаю Виктора и уважаю его достижения. Когда мы с Андреем Шевченко пришли в «Динамо», у нас, наверное, не было такого таланта, как у него, но мы развивались. Нас учили думать, что, где и когда ты говоришь.
Леоненко, видимо, чуть-чуть не проследил за своими эмоциями. Такое может произойти с каждым, но Витя привык говорить все, что угодно, по телевизору, и его за это никогда не наказывали. Сейчас ситуация другая. Сейчас война и это должен учитывать каждый».
Источник — zbirna.com
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у меня так сосед пиздел на перо попал
у меня так сосед пиздел на перо попал
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