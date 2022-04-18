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Сергей РЕБРОВ: «Леоненко привык говорить все, что угодно»

Тренер «Аль-Айна» – о своем экс-партнере по команде

  • 18.04.2022 20:36
  • 716 просмотров
  • 4 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Леоненко привык говорить все, что угодно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Легенда украинского футбола Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу увольнения Виктора Леоненко с телеканалов «Футбол»:

«Я хорошо знаю Виктора и уважаю его достижения. Когда мы с Андреем Шевченко пришли в «Динамо», у нас, наверное, не было такого таланта, как у него, но мы развивались. Нас учили думать, что, где и когда ты говоришь.

Леоненко, видимо, чуть-чуть не проследил за своими эмоциями. Такое может произойти с каждым, но Витя привык говорить все, что угодно, по телевизору, и его за это никогда не наказывали. Сейчас ситуация другая. Сейчас война и это должен учитывать каждый».

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 18.04.2022 20:44
    +2
    у него со рта летит все что попало
    у меня так сосед пиздел на перо попал
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    Владислав Рейский, 18.04.2022 20:58
    0
    Дописделся называется
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    online
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 20:55
    0
    Westwood., 18.04.2022 20:44
    у него со рта летит все что попало
    у меня так сосед пиздел на перо попал
    сосед писатель небось?)
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    online
    Lev4455, 18.04.2022 20:40
    0
    А яка в Леоненка освіта, інфіз хоч є?
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