Сергей РЕБРОВ: «Леоненко привык говорить все, что угодно»

Легенда украинского футбола Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу увольнения Виктора Леоненко с телеканалов «Футбол»:

«Я хорошо знаю Виктора и уважаю его достижения. Когда мы с Андреем Шевченко пришли в «Динамо», у нас, наверное, не было такого таланта, как у него, но мы развивались. Нас учили думать, что, где и когда ты говоришь.

Леоненко, видимо, чуть-чуть не проследил за своими эмоциями. Такое может произойти с каждым, но Витя привык говорить все, что угодно, по телевизору, и его за это никогда не наказывали. Сейчас ситуация другая. Сейчас война и это должен учитывать каждый».