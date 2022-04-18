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ХУДЖАМОВ: «У россиян нет интернета, чтобы узнать о существовании унитаза»

Экс-вратарь – об отсталой россии

  • 18.04.2022 18:56
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ХУДЖАМОВ: «У россиян нет интернета, чтобы узнать о существовании унитаза»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Бывший футболист «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов высказал свое негодование отвратительной внутренней политикой россии.

«Как может страна, где есть природные ископаемые, все что угодно, которая могла бы стать ведущей страной в мире, производить только оружие? И они гордятся тем, что они производят то, что может убивать.

Посмотрите на страны, где есть нефть, газ. Посмотрите на Норвегию, ОАЭ, Катар. Я понимаю, что там территории не такие, как у россии. Россияне оправдывают президента и всех остальных, что они воруют, что так надо. Бл**ь, это страна рабов и дебилов.

Как в 21 веке у тебя нет интернета, даже, чтобы посмотреть, что есть где-то унитаз, а не дыра в земле? 

Я точно знаю, что они ходят на реку, чтобы стирать свое белье. Как это возможно в 21 веке? У вас нефти и газа прямо по яйца, а вы ничего не можете сделать в своей стране. Приходите к нам убивать, чтобы отобрать телефон. Это дикари, живущие в 12 веке», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

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