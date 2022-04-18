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ШЕВЧЕНКО: «В начале войны я плакал много раз. Это был огромный стресс»

Экс-наставник сборной Украины откровенно поделился пережитыми эмоциями

  • 18.04.2022 17:28
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ШЕВЧЕНКО: «В начале войны я плакал много раз. Это был огромный стресс»
© Twitter

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как воспринял начало войны против рф:

«В начале войны я плакал много раз. Думаю, состояние у всех было одинаковое – неопределенность, нервозность. Настроение в течение дня менялось много раз. Это был огромный стресс для всех. Но надо было находить в себе силы для помощи.

Я был здесь, в Лондоне, и буквально с первых дней понял, как могу здесь помочь Украине. У меня было очень много звонков, но не было желания комментировать что-то прессе. Я много общался в Украине с нашими журналистами, с семьей, друзьями.

Но позвонил журналист английского Sky и пригласил на программу, посвященную Украине. Я тогда понял, что должен говорить с западными СМИ, рассказывать правду. Это миссия тех, у кого есть такая возможность, у кого есть аудитория за границей, чтобы везде слышали правду о том, что происходит в Украине».

Источник — Гордон

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