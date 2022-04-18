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Александр ДЕНИСОВ: «Азов – это герои, удерживающие Мариуполь»

Известный журналист высказался об одних из самых отважных защитников Украины

  • 18.04.2022 17:45
  • 127 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Азов – это герои, удерживающие Мариуполь»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое восхищение бойцами полка Азов, которые героически защищают Мариуполь от российских оккупантов.

«Азов можно ставить на один уровень с ВСУ. Они - герои, стоящие за Мариуполь. Они погибают, им нечего пить, есть, а главное, что нечем стрелять во врага. Эта проблема на сегодняшний день кажется глобальной и мы понимаем, что вся трагедия еще и в том, что мы возможно теряем наших лучших героев, которым нечем защищать свой город и себя.

Каждый день думаю об Азове, как они там стоят, почему так случилось. Мы с тобой не военные аналитики, не можем понять, как Херсон так быстро прошли, была ли там измена, почему не взорвали мосты», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Олег Прок, 18.04.2022 17:50
    0
    Саша Енакиевский пытается в прыжке переодеваться. А каким рупором яныка был..мм
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