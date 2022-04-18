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Александр ПЕТРАКОВ: «Шокирован позицией Динамо»

Главный тренер сборной Украины уже подготовил альтернативу игрокам столичного клуба

  • 18.04.2022 13:59
  • 2965 просмотров
  • 33 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Шокирован позицией Динамо»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал решение «Динамо» не отпускать своих игроков, вызванных на УТЗ национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022 и Лиги наций игроков.
 
— Александр Васильевич, в УАФ поступило письмо от киевского «Динамо», в котором клуб, аргументируя свое решение графиком благотворительных матчей, сообщил, что не сможет направить 11 вызванных в лагерь национальной команды игроков 29 апреля, заверяя, что динамовцы могут прибыть на сбор сине-желтых 23 мая. Как вы восприняли это сообщение?
— Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится «Динамо» и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил все наши клубы, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы «Динамо» к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.


 
— Связывались ли с вами представители «Динамо», чтобы найти компромиссный выход?
— Мне никто не звонил по телефону и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из донецкого «Шахтера», попросив дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с «Хайдуком» 1 мая, сразу после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающую роль не играют — и я пошел навстречу.
 
— Когда теперь начнется сбор?
— На два дня позже. Я отменил ранее запланированный на 2 мая спарринг. Тренерский штаб сборной, ее персонал и первые игроки прибудут на базу национальной ассоциации Словении вечером 1-го числа, а уже 2-го присоединятся горняки, и мы приступим к тренировочному процессу.
 
— Как сейчас выглядит график матчей сборной, который по вашей просьбе формирует УЕФА?
— Ранее мы предоставили УЕФА критерии поиска спарринг-партнеров, с которыми мы хотели бы встретиться в контексте подготовки к нашим матчам. На данный момент менеджеры сборной совместно со специалистами соответствующего департамента УЕФА находятся на завершающей стадии поиска и переговоров, поэтому мы рассчитываем узнать имена оппонентов в контрольных играх уже в скором времени. Мы очень благодарны УЕФА за эту помощь. Первый матч проведем 6 мая, далее встречи состоятся 10-е и 14-е числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга - 22-го и 26-го. В заключительном контрольном поединке перед игрой с Шотландией рассчитываю, что сыграют все кандидаты, кроме Александра Зинченко, которому искренне желаю принять участие в финале Лиги чемпионов 28 мая. Уже после этого Саша присоединится к нам.

— Если «Динамо» будет стоять на своем и не отпустит игроков в лагерь сборной 2 мая, какими будут ваши действия? Президент киевлян Игорь Суркис процитировал наставника своего клуба Мирчу Луческу, мол, у него большой тренерский опыт и утверждает, что «игровой потенциал исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы»…
— Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это ерунда! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого. И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не относятся к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятия! Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников, к тому же, как мы уже видели, они успешно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не является первоочередным.
 
— Какой основной месседж вы хотели бы сейчас послать динамовцам?
— Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба — это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов национальной команды — 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе — так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет — как ни обидно, придется «Динамо» вернуться в Украину, а мне — заменить динамовцев игроками из других клубов.
 
— Вы уже ведете поиск альтернативных кандидатов в сборную?
— Ситуация заставляет. В общем, я постоянно нахожусь на связи с главными тренерами украинских клубов, от которых чувствую только поддержку и помощь. Хочу особо поблагодарить наставника «Руха» Леонида Кучука, а также клубных функционеров — президента львовского клуба Григория Козловского, исполнительного директора СК «Днепр-1» Андрея Русола, директора по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срну: они помогают мне с поиском игроков в возникшей ситуации. Если необходимость доукомплектовать команду будет, я планирую это сделать и с помощью игроков молодежной сборной Украины, и за счет более опытных исполнителей из украинского чемпионата и из-за рубежа. Как вы знаете, многие футболисты находятся на карандаше у тренерского штаба, и сейчас они могут получить шанс стать будущим национальной команды. При этом, правда, будет один дополнительный нюанс: мы заблаговременно сделали британские визы для большой группы игроков, чтобы спокойно осуществлять селекцию во время подготовки. Теперь же новым кандидатам в сборную предстоит еще открывать визу. Но мы сделаем это по необходимости.
 
— Итак, говоря о вынужденном доукомплектовании сборной, можно ожидать дополнительного списка вызванных игроков?
— Да, я уже фактически составил его. Жду четкой позиции «Динамо», чтобы понимать, обнародовать новый список игроков сборной Украины или нет.
 
— Как чувствуете себя в ситуации, когда у вас появилась возможность вернуться в тренировочный и игровой процесс, но параллельно с этим снова возникли околофутбольные нюансы?
— Конечно, во время войны и так хватает негативных эмоций, поэтому этого оптимизма не добавляет. Я – главный тренер, мое дело – тренировать, а не заниматься околофутбольными вопросами. Но, несмотря ни на что, я никогда не опускаю рук, такое у меня жизненное кредо.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Яценко, 18.04.2022 14:22
    +4
    Треба сподіватись, що сторони дійдуть між собою згоди. Бо наразі Збірна - головний приоритет. А те, що у Динамо попереду матчі із багатьма топовими клубами - дійсно можна грати і без збірників.
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    online
    No name, 18.04.2022 14:19
    +4
    Після всіх цих викидів найбільш вірогідним є версія що ситуація виникла через те що педерація спілкується в наказовому порядку, що заважало проговорити свої плани і домовитись раніше, коли випускали гравців. А так, коли Динамо сплануваоло щось, вони наклали зверху свій поки що недоплан. Замість того щоб піди на контакт. На жаль реакція Суркіса на це також радикальна та непродумана. І тепер маємо. Ніхто не хоче йти на зустріч, всі навпаки пішли в атаку.
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    online
    vasilichn, 18.04.2022 14:14
    +4
    Calm, 18.04.2022 14:13
    Ооооо, пропаГандони динамівські вчора очікували на реакцію головного тренера збірної..... Як вона вам!?
    Кротовская шестерка запела...
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    online
    ZloyDeda, 18.04.2022 14:58
    +3
    Persian, 18.04.2022 14:53
    Люди добрі! Дивлюсь на весь срач. І бачу ситуація не змінилась навіть з війною.
    Особливо зараз збірна України це святе... який турнір інтерес у Динамо ?
    Очевидно що Суркіси мали віддати своїх гравців. Достатньо згадати яку партію очолював Сурок старший і все стає зрозумілим.
    Весь футбольний світ пішов на зустріч Україні. Крім Суркісів. Виправдань не може бути !!!
    До вашого відома - турнір благодійний і організований Динамо одними з перших, всі матчі зплановані і розписані, а вже потім Шахтар підхопив цю ідею і ось проснувся Павелко і вирішив все зіпсувати для Динамо, що він і робив на протязі стількох років! Динамо нічого не порушує і свої матчі спланували без шкоди для збірної і гравці повинні приїхати у розташування збірної згідно з регламентом УЄФА-ФІФА. Які ще можуть бути запитання?!
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    online
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 14:46
    +3
    ФФУ сам собі ворог чи що? Я не розумію
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    online
    olegnud02, 18.04.2022 14:23
    +3
    No name, 18.04.2022 14:19
    Після всіх цих викидів найбільш вірогідним є версія що ситуація виникла через те що педерація спілкується в наказовому порядку, що заважало проговорити свої плани і домовитись раніше, коли випускали гравців. А так, коли Динамо сплануваоло щось, вони наклали зверху свій поки що недоплан. Замість того щоб піди на контакт. На жаль реакція Суркіса на це також радикальна та непродумана. І тепер маємо. Ніхто не хоче йти на зустріч, всі навпаки пішли в атаку.
    Так гравців випускали тільки через те що вони потрібні збірній і дата зборів приблизно була відома давно ще до того як дк з багатьма клубами домовилось
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    gajvir, 18.04.2022 14:17
    +3
    Та почніть збори хоч зараз!!! Є домовлені матчі Шахтаря та Динамо , використайте їх для підготовки збірної !!! Якщо є якісь юридичні тонкощі, та хай Степаненко , Пятов та інші грають в футболкі Динамо , а Сидорчук чи Бущан в футболкі Шахтаря , яка в чорта різниця!!!! Знаючи УАФ максимум що вони знайдуть для товариських зустрічей це команди максимум другої ліги Болгарії чи чемпіонату Люксембурга !
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    online
    Умник, 18.04.2022 14:55
    +2
    В Країні війна.
    Ви не вмієте домовлятись?
    Невже так тяжко піти на зустріч, і збір зробити з Динамо.
    Нащо ви перекручуюте.?
    Нащо ви хочете зробити з клуба ворога?
    Ссылка
    online
    Gargantua, 18.04.2022 14:29
    +2
    так а що ж це за збори без легіонерів?
    виходить заради товариського матчу ШД строки початку зборів перенесли, легіонерів не викликали, і лише зодо ДК позиція суперпринципова?
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    online
    Тарас Чубак, 18.04.2022 14:28
    +2
    Yurenc, 18.04.2022 14:20
    Цікаво, а у нас завжди збирають збірну на офіційні матчі за півтора місяці? Зупиняють чемпіонати, єврокубки і т.д.
    3-4 дні на збори і грають! Що за дурдом розвели, ото під..ри.
    Так а які чемпіонати зараз зупиняють? Навіщо вигадувати? У збірної дуже напружений графік у червні і тому вирішили підготуватися заздалегідь так як футболу в Україні зараз немає, легіонерів же ж так рано ніхто не просить приїхати...А на перший збір гравці Динамо це ледь не пів команди
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    online
    Владислав Рейский, 18.04.2022 14:26
    +2
    Развели бардак в не самый лучший момент, уже был срач при Фоменко результат все думаю помнят
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    online
    Энди Мир, 18.04.2022 14:24
    +2
    От чого вже місяць нам промивають мізки всякими "патріотами" рахітськими та іншими іванєсєнями.
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    online
    Олег Прок, 18.04.2022 14:59 (изменен)
    +1
    FootFun, 18.04.2022 14:55
    Шкода, що опзжшна суркісня ставить свої принципи вище інтересів Головної команди країни...а ще більш прикро,що фанати Динамо виправдовують і захищають позицію цих кацапських вибл.дків
    Лише ультрас київського клубу показав чітку проукраїнську позицію, а тут на сайті нажаль лише одна ватна мерзота ошивається
    Чим збірна буде займатися місяць?
    Ссылка
    online
    Yurenc, 18.04.2022 14:20
    +1
    Цікаво, а у нас завжди збирають збірну на офіційні матчі за півтора місяці? Зупиняють чемпіонати, єврокубки і т.д.
    3-4 дні на збори і грають! Що за дурдом розвели, ото під..ри.
    Ссылка
    online
    Calm, 18.04.2022 15:00
    0
    Умник, 18.04.2022 14:55
    В Країні війна.
    Ви не вмієте домовлятись?
    Невже так тяжко піти на зустріч, і збір зробити з Динамо.
    Нащо ви перекручуюте.?
    Нащо ви хочете зробити з клуба ворога?
    Юрко, динамо само налаштовує всіх проти себе ... Як навмисно якось ... Ці всі "топ клубы и с высоты собственного опыта" - це повна дурня
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 15:00
    0
    Я чекав від Петракова змістовного інтерв'ю як тренера збірної, в якому він обгрунтовано пояснив би помилку Суркіса та довів свої аргументи його плану підготовки збірної до матчів.
    Але бачу, що доля збірної йому похеру.
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 18.04.2022 14:58
    0
    shoko, 18.04.2022 14:52
    Твоєю мовою - для дуже тупих: "А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор." не для своїх "договорняков-товарняков".а для підготовки збірної. Тільки тренер збірної вирішує терміни зборів. Все крапка. Не явилися - відклик дозволу і дезертири. Незалежно від клубної залежності гравця який знаходиться за кордоном.Ниють мілйонери що не можуть нічого робити крім футболу, бог з вами - оце ваш фронт, Збірна України. Не прийшли по виклику на свій фронт, їдьте додому і нийте далі.
    Ты хочешь сказать, что все игроки, тренеры, обслуживающий персонал Динамо и Шахтера выехали из Украины для подготовки сборной???? Или только на конкретных футболистов это правило распространяется? Ты хоть сам понимаешь, что дичь написал?
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    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 14:46
    0
    Петраков вже приготував шоковану альтернативу гравцям Динамо в збірній.
    Рахитського, Ордеця та Толіка Тимощука помічником?
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    online
    Олег Прок, 18.04.2022 14:24 (изменен)
    0
    Особенно смешно звучит про то, что, сырна к нему обратился и теперь сборы на второе мая перенесли.. Кто не читал, советую найти эту хохму в тексте
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    online
    No name, 18.04.2022 14:13
    0
    Ідіоти що не можуть знайти спільну мову по обидва боки.
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