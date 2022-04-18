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Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, стабильность на верхах

Алехандро Давидович-Фокина впервые вошел в топ-30

  • 18.04.2022 11:52
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, стабильность на верхах
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович-Фокина

На прошлой неделе мужчины играли первый грунтовый Мастерс сезона – в Монте-Карло. Прошлогодний титул удалось защитить греку Стефаносу Циципасу, занимающему пятую строчку мирового рейтинга.
 
Финалист Алехандро Давидович-Фокина установил новое личное достижение, поднявшись на 27-ю позицию. Изменений в первой десятке не случилось.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то четыре наших первых ракетки немного спрогрессировали. Виталий Сачко остается лидером украинского мужского тенниса.
 
Украинцы в топ-850 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Циципас поднялся на вторую позицию. Также ближе к топ-8 подтянулись Хуберт Хуркач и Александр Зверев, которые замыкают первую десятку. 
 
Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 18.04.2022 12:02
    0
    Очень рад за Сачко.
    Давай дядька прибавляй
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