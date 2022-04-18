Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, стабильность на верхах

На прошлой неделе мужчины играли первый грунтовый Мастерс сезона – в Монте-Карло. Прошлогодний титул удалось защитить греку Стефаносу Циципасу, занимающему пятую строчку мирового рейтинга.



Финалист Алехандро Давидович-Фокина установил новое личное достижение, поднявшись на 27-ю позицию. Изменений в первой десятке не случилось.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то четыре наших первых ракетки немного спрогрессировали. Виталий Сачко остается лидером украинского мужского тенниса.



Украинцы в топ-850 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Циципас поднялся на вторую позицию. Также ближе к топ-8 подтянулись Хуберт Хуркач и Александр Зверев, которые замыкают первую десятку.



Чемпионская гонка ATP