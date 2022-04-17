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Циципас успешно защитил титул в Монте-Карло

Стефанос выиграл второй титул на Мастерсах

  • 17.04.2022 17:55
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Циципас успешно защитил титул в Монте-Карло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас успешно защитил титул на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло.
 
В матче за титул пятый номер мирового рейтинга в двух сетах обыграл главную сенсацию турнира – испанца Алехандро Давидовича-Фокину (№46 ATP). 
 
Монте-Карло. Финал
Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:3, 7:6(3)
 
Отметим, что Циципас всего четвертый теннисист, которому удавалось дважды подряд выигрывать на турнире в Монако. Кроме Рафаэля Надаля это также делали Томас Мустер и Хуан Карлос Ферреро.
 
Давидович-Фокина впервые сыграл в финале такого престижного турнира и с понедельника дебютирует в топ-30 мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

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