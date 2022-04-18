Бавария не может позволить себе трансфер Холанда

Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Мы бы не выполняли свою работу должным образом, если бы не искали такого молодого форварда, как он. Он отличный нападающий и игрок, представляющий большой интерес в будущем. Но с финансовой точки зрения это выше наших возможностей», — сказал Кан.

Трансферная стоимость Холанда оценивается в 150 миллионов евро.

Холанд играет за «Боруссию» Дортмунд с января 2020 года. В этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Холанд согласовал контракт с «Ман Сити».