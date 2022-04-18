Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Бавария не может позволить себе трансфер Холанда

Норвежского форварда в Мюнхине не будет

  • 18.04.2022 07:42
  • 540 просмотров
  • 0 комментариев
Бавария не может позволить себе трансфер Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Мы бы не выполняли свою работу должным образом, если бы не искали такого молодого форварда, как он. Он отличный нападающий и игрок, представляющий большой интерес в будущем. Но с финансовой точки зрения это выше наших возможностей», — сказал Кан.

Трансферная стоимость Холанда оценивается в 150 миллионов евро. 

Холанд играет за «Боруссию» Дортмунд с января 2020 года. В этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Холанд согласовал контракт с «Ман Сити».

Источник — Sport1

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности