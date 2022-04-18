Руслан ФОМИН: «Люди в Мариуполе пили воду даже со сточной трубы»

Форвард харьковского «Металлиста» Руслан Фомин высказался о ситуации в Мариуполе, который оккупанты продолжают стирать с лица земли.

«Из людей с Мариуполя, с которыми я знаком, это повар с базы, персонал, у всех, слава Богу, получилось спастись. Они все сейчас проживают недалеко от Мариуполя. Люди остались без жилого дома, без крыши над головой, без машин, без ничего. Просто все побросали, некоторые даже шли пешком, бежали. В это страшно даже поверить.

Люди пили воду даже со сточной трубы, когда жили в подвале. Это не то что геноцид, это ублюдки, звери какие-то. У меня в голове не укладывается, как так вообще может быть», - сказал Фомин.