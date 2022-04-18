Руслан ФОМИН: «Ракицкий – настоящий украинец и патриот»

Нападающий «Металлиста» Руслан Фомин поделился своим мнением о том, возможно ли остановить войну россии против Украины путем переговоров, а также высказался о защитнике Ярославе Ракицком, который недавно вернулся в «Шахтер».
«Искать какой-то компромисс за столом переговоров, когда взрывают людей на вокзалах, детей. Какой здесь может быть компромисс? Переговоры могут быть, но без потерь нашей территории. Донецк, Луганск - это все Украина. Крым - это Украина.
Металлист существовал, существует и, надеюсь, будет существовать. Мы сейчас в Турции, тренируемся, играем контрольные матчи. Ракицкий? Да это чистый патриот. Он чистый Украинец. Он приехал в Турцию, присоединился к нам, мы с ним разговаривали. Он очень сильно переживает. Видно, что он наш парень, наш казак.
Желаю нашим Вооруженным Силам здоровья, терпения и, конечно же, мужества и стойкости. Только вперед, а мы с вами и переживаем за вас. Слава Украине», - сказал Фомин.
Источник — Футбол 1/2/3
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