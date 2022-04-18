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Виктор ВАЦКО: «Как можно ставить интересы клуба выше сборной?»

Известный комментатор – о ситуации между «Динамо» и УАФ

  • 18.04.2022 03:03
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Виктор ВАЦКО: «Как можно ставить интересы клуба выше сборной?»
© Instagram. Виктор Вацко

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение о нежелании руководства «Динамо» отпускать своих игроков в расположение сборной Украины в апреле.

«Сейчас, как никогда, для всей Украины важна только одна футбольная команда – национальная сборная Украины. Это, в принципе, однозначно и категорично. К тому же именно сборная Украины будет единственной нашей командой, которая в ближайшем будущем должна сыграть официальные матчи.
 
И я не могу понять, как можно ставить интересы клуба выше интересов национальной сборной. Особенно в это время и при сложившихся обстоятельствах прямо сейчас. Будь я президентом «Динамо», я не то что отпустил бы игроков в сборную Украины в сроки, которые нужны ее главному тренеру.

Я бы не упрекал Петракова за отсутствие договоренностей о контрольных матчах для сборной, а предложил бы ему, чтобы в уже запланированных благотворительных товарищеских матчах моего клуба – 1 мая против Аустрии, 4-го – против Базеля, 6-го против Ренна а 17-го против Левски – играл не мой клуб, а сборная Украины! Под руководством Петракова, с составом, избранным Петраковым, по тактике, избранной Петраковым, и с заменами, сделанными Петраковым, и в форме национальной сборной!
 
Петраков мог отказаться. Но я бы точно предложил. На мой взгляд, да – благородно, солидно, порядочно и правильно для украинского народа! Ведь далеко не каждый переживает за «Динамо», многие болеют за другие клубы, футболисты которых не получили разрешения покинуть страну в период военного положения. А за сборную болеют все! Даже те, кто футболом интересуется не очень. И в том, что сборная действительно объединяет страну как ни одна другая футбольная организация, мы все имели возможность убедиться уже неоднократно!

Все мы понимаем, что глобально единственная ценность этих товарищеских матчей для клубов – сбор средств для народа Украины. И, уверен, национальная сборная Украины – самая главная из всех возможных команд Украины прямо сейчас – привлечет в Европе больше внимания, чем любой клуб. Плюс лучше, качественнее подготовится к большому количеству ОФИЦИАЛЬНЫХ (подчеркну это) матчей, которые ожидают ее в июне.

Но, к счастью или к сожалению, я не президент «Динамо». И отдавая должное и уважая тот факт, что клуб – это частная собственность, и человек, который его финансирует, готов делать с ним все, что пожелает, могу только пожать плечами от удивления позицией клуба.

И еще. Мне больно от мысли, куда зайдет наш футбол, если даже во время общенациональной боли мы не можем проявить единства в нашем футболе», – написал Вацко.

Источник — Facebook

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Комментарии
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    Павел Гришин, 18.04.2022 03:13
    0
    суркисы отправят игроков в сборную ,если их дружка предателя медведчука отправят в срасию.Нужно срочно и суркисов сажать.
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