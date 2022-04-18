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Андрей ПАВЕЛКО: «Поступок Прикарпатья – уникальный пример патриотизма»

Президент УАФ восхищается поступком игроков и тренеров клуба

  • 18.04.2022 02:26
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Андрей ПАВЕЛКО: «Поступок Прикарпатья – уникальный пример патриотизма»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал поступок футболистов «Прикарпатья», вступивших в ряды ВСУ.

«Это уникальный пример патриотизма в истории украинского футбола! Команда и тренеры «Прикарпатья» приняли присягу на верность народу Украины и пошли на службу в ВСУ. Имел честь лично присутствовать на церемонии принесения ими присяги в Ивано-Франковске.

Приветствовал наших воинов-футболистов и пожелал вернуться с победой! После нашей победы над российскими орками будет создана сборная из футболистов, которые в рядах ВСУ защищают страну. Уверен, что она получит мощную поддержку наших болельщиков!

А «Прикарпатье» продолжит выступать и одерживать новые победы в чемпионате Украины. Сегодня футбольная семья находится на защите независимости и будущего нашего государства. Слава героям! Слава Украине!», – сказал президент УАФ.

Источник — Террикон

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