В матче 32-го тура французской «Лион» на своем поле разгромил «Бордо» со счетом 6:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил Секу Мара (Бордо).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромен Февр (Лион).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Лион).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
Источник — MEGOGO
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