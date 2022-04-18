В матче 32-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
|71'
|Игрок команды Атлетико Мадрид получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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