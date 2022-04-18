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30-й тур
Спортинг Л
0 : 2
Бенфика
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика обыграла на выезде Спортинг. Яремчук весь матч провел в резерве

17 апреля прошел центральный матч 30-го тура чемпионата Португалии

  • 18.04.2022 00:59
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Бенфика обыграла на выезде Спортинг. Яремчук весь матч провел в резерве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жил Диаш

17 апреля прошел центральный матч 30-го тура чемпионата Португалии.

В лиссабонском дерби «Бенфика» за счет двух сухих голов обыграла на выезде «Спортинг» (2:0).

Украинский форвард Роман Яремчук весь матч провел в резерве у победителей. Его команда обосновалась на 3-й позиции за 4 тура до конца турнира, что даст путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 30-й тур

Спортинг – Бенфика – 0:2

Голы: Дарвин Нуньес, 14, Жил Диаш, 90+2

См. также: видеообзор матча на YouTube

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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