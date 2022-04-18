В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
На 12-й минуте отличился Неймар, однако гости вскоре сравняли счет. В конце первого тайма Килиан Мбаппе забил победный мяч с пенальти. Форвард Лионель Месси дважды отправил мяч в сетку ворот, но голы не были засчитаны из-за офсайдов.
Лига 1. 32-й тур
ПСЖ – Марсель – 2:1
Голы: Неймар, 12, Мбаппе, 45 (пен) – Чалета-Цар, 31.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Неймар, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Чалета-Цар, 31 мин.
ГОЛ! 2:1. Мбаппе, 45 мин (пен).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуе Чалета-Цар (Марсель).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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