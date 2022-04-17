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32-й тур
ПСЖ
2 : 1
Марсель
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Голы Неймара и Мбаппе: ПСЖ победил Марсель. У Месси не засчитали 2 мяча

Парижане могут оформить чемпионство в ближайших турах

  • 17.04.2022 23:45
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Голы Неймара и Мбаппе: ПСЖ победил Марсель. У Месси не засчитали 2 мяча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

На 12-й минуте отличился Неймар, однако гости вскоре сравняли счет. В конце первого тайма Килиан Мбаппе забил победный мяч с пенальти.

Форвард Лионель Месси дважды отправил мяч в сетку ворот, но голы не были засчитаны из-за офсайдов.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 15 очков за 6 туров до конца чемпионата. Парижане могут оформить чемпионство в ближайших турах.

Лига 1. 32-й тур

ПСЖ – Марсель – 2:1

Голы: Неймар, 12, Мбаппе, 45 (пен) – Чалета-Цар, 31.

ПСЖ: Доннарумма, Нуну Мендеш, Кимпембе, Маркиньюс, Хакими, Гуйе (Вейналдум, 80), Верратти (Серхио Рамос, 88), Данилу Перрейра, Неймар, Мбаппе (Икарди, 90), Месси

Марсель: Пау Лопес, Перес, Чалета-Цар (Бакамбю, 90), Салиба, Ронжье (Лирола, 77), Гей (Дьенг, 81), Камара, Гендузи, Жерсон, Пайет, Дженгиз Юндер (Харит, 46).

Предупреждения: Верратти, 17, Нуну Мендеш, 37, Гуйе, 46, Неймар, 55, Доннарумма, 90, Мбаппе, 90 – Жерсон, 21.

Судья: Летексье (Франция)

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
31' ГОЛ ! Мяч забил Дуе Чалета-Цар (Марсель).
12' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

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