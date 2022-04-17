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Капитан сборной США: «Украина должна быть горда за своих игроков»

Кэти Ринальди – о непростой победе над украинками

  • 17.04.2022 19:28
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Капитан сборной США: «Украина должна быть горда за своих игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной США Кэти Ринальди прокомментировала победу над командой Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг.
 
«Мне было действительно страшно. Все решилось в последнем матче. Мое чутье подсказало мне, что нужно ставить на парный матч Джесс и Айшу. Они играли вместе и знают игру друг друга, у них были хорошие результаты. Я рада, что сделала такой выбор, они справились на отлично. Команда настолько хороша, насколько хорош её дух. Наши девочки целый день за всех болели, я могу гордиться такой командой и тем, как они поддерживали друг друга и готовы были подстраховать.
 
Это была особенная неделя для нас и на корте, и вне корта. Мы увидели потрясающий теннис. Украина должна быть невероятно горда за своих игроков. Они вышли сегодня на корт и просто шли вперед, показывали отличный теннис. Нам повезло, что мы выиграли пару. В теннисе мы действительно одна семья. Никто не должен переживать трудности в одиночку. Личные отношения очень важны. Наши девочки с самого начала спрашивали, чем мы можем помочь. Я в профессиональном теннисе с 14 лет и за это время познакомилась со многими людьми, теннис дал мне очень много и я очень за это благодарна. Я горжусь, когда теннисное сообщество может вот так объединится. Для меня это самый лучший спорт. Нам не все равно, мы должны держаться вместе. Для нас было очень важно, чтобы украинки почувствовали здесь нашу поддержку», – заявила Ринальди.

Источник — Sport.ua

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