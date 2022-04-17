ВИДЕО. «Вне политики». Матч ТВ в третий раз прервал показ матча Бундеслиги

Официальный транслятор Бундеслиги в россии «Матч ТВ» снова прервал показ матча. На это раз не повезло игре 30-го тура «Арминия» – «Бавария».
В середине первого тайма на канале «Матч! Футбол 3» было объявлено, что трансляция не продолжится, потому что канал придерживается принципа «спорт вне политики».
Чемпионат Германии. 30-й тур
«Арминия» – «Бавария» – 0:3
Голы: 0:1 – 10, автогол Барретт-Лаурсен, 0:2 – 45 Гнабри, 0:3 – 84 Мусиала.
Источник — Sport.ua
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