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30-й тур
Арминия
0 : 3
Бавария
17.04.2022, FT

ВИДЕО. «Вне политики». Матч ТВ в третий раз прервал показ матча Бундеслиги

Пусть смотрят российский чемпионат

  • 17.04.2022 18:36
  • 1255 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. «Вне политики». Матч ТВ в третий раз прервал показ матча Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный транслятор Бундеслиги в россии «Матч ТВ» снова прервал показ матча. На это раз не повезло игре 30-го тура «Арминия» – «Бавария».

В середине первого тайма на канале «Матч! Футбол 3» было объявлено, что трансляция не продолжится, потому что канал придерживается принципа «спорт вне политики».

Чемпионат Германии. 30-й тур

«Арминия» – «Бавария» – 0:3
Голы: 0:1 – 10, автогол Барретт-Лаурсен, 0:2 – 45 Гнабри, 0:3 – 84 Мусиала.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    VikyKrasotulechka90, 17.04.2022 18:47
    +1
    Олени тупые эти рашисти!!
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