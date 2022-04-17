Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Стамбуле

Состоялась жеребьевка основной сетки на соревнованиях WTA 250 в Стамбуле.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) на старте соревнований сразится против Петры Мартич из Хорватии (№60 WTA). Ранее теннисистки между собой не играли.
Отметим, что борьбу в квалификации продолжает и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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