Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Стамбуле

Состоялась жеребьевка основной сетки на соревнованиях WTA 250 в Стамбуле.



Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) на старте соревнований сразится против Петры Мартич из Хорватии (№60 WTA). Ранее теннисистки между собой не играли.



Отметим, что борьбу в квалификации продолжает и Леся Цуренко.

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