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Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Стамбуле

На старте соревнований Ангелина сразится против Петры Мартич из Чехии

  • 17.04.2022 16:15
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Стамбуле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка основной сетки на соревнованиях WTA 250 в Стамбуле.
 
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) на старте соревнований сразится против Петры Мартич из Хорватии (№60 WTA). Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Отметим, что борьбу в квалификации продолжает и Леся Цуренко.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    Spectra, 17.04.2022 16:56 (изменен)
    0
    Так Петра из Чехии или Хорватии? Хотя по фамилии тут все ясно. Сложный соперник для первого круга, но если пройдёт, будет иметь все шансы побороться за титул, Мертенс на грунте слабая, про остальных соперников вообще промолчу, вперёд Калинина к первому титулу WTA!
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