Холанд забил 58 голов за 63 матча Бундеслиги и установил рекорд

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 30-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (6:1). Теперь на счету норвежского форварда 58 голов в 63 стартовых матчах Бундеслиги, что является рекордом турнира.

Холанд играет за «Боруссию» Дортмунд с января 2020 года. В этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх за клуб во всех турнирах.

В гонке бомбардиров Бундеслиги Эрлинг Холанд располагается на третьем месте с 18 голами. Лидирует Роберт Левандовски, который забил 32 гола.