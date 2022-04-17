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Холанд забил 58 голов за 63 матча Бундеслиги и установил рекорд

Нападающий «Боруссии» продолжает голевую феерию

  • 17.04.2022 12:39
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Холанд забил 58 голов за 63 матча Бундеслиги и установил рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 30-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (6:1). Теперь на счету норвежского форварда 58 голов в 63 стартовых матчах Бундеслиги, что является рекордом турнира. 

Холанд играет за «Боруссию» Дортмунд с января 2020 года. В этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх за клуб во всех турнирах.

В гонке бомбардиров Бундеслиги Эрлинг Холанд располагается на третьем месте с 18 голами. Лидирует Роберт Левандовски, который забил 32 гола.

 

Источник — Opta

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