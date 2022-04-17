Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы можем гордиться своим командным духом»

Первая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала поражение от команды США в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Встреча закончилась со счетом 2:3.

«Думаю, что мы могли сыграть лучше, но в любом случае мы старались отдать все силы. Очко здесь, очко там решили исход матча. Если бы Катя не выиграла свой матч, то и я бы не сыграла так хорошо в паре. Она дала нам хороший шанс. Думаю, мы можем гордиться своим командным духом. Не нам решать, получим мы wild card или нет, но было бы здорово, если бы это случилось. Мы бы были очень благодарны, если бы нам дали шанс побороться в финальной части турнира», - сказала Ястремская.