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Хави хочет летом подписать фланговых защитников, форварда и вингера

«Барселона» может существенно усилить состав

  • 17.04.2022 10:05
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Хави хочет летом подписать фланговых защитников, форварда и вингера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави добивается активности клуба на трансферном рынке.

Источник утверждает, что ему недостаточно подписания центрального защитника «Челси» Андреаса Кристенсена и хавбека «Милана» Франка Кессье.

Специалист сообщил руководству о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.

Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом.

Отметим, что «Барселона» рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Источник — El Mundo Deportivo

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