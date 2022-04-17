Хави хочет летом подписать фланговых защитников, форварда и вингера

Главный тренер «Барселоны» Хави добивается активности клуба на трансферном рынке.
Источник утверждает, что ему недостаточно подписания центрального защитника «Челси» Андреаса Кристенсена и хавбека «Милана» Франка Кессье.
Специалист сообщил руководству о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.
Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом.
Отметим, что «Барселона» рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Источник — El Mundo Deportivo
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