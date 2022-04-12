Президент Барселоны: «Подписать суперзвезду? У нас уже есть»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что у клуба есть необходимость совершать громкие трансферы ближайшим летом:
«У нас уже есть суперзвезда. Ее зовут Ансу Фати, и мы уже ждем его», - заявил Лапорта.
Из-за травм в нынешнем сезоне Фати провел всего 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах. На счету 19-летнего испанского форварда 5 голов и 1 ассист.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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