Президент Барселоны: «Подписать суперзвезду? У нас уже есть»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что у клуба есть необходимость совершать громкие трансферы ближайшим летом:

«У нас уже есть суперзвезда. Ее зовут Ансу Фати, и мы уже ждем его», - заявил Лапорта.

Из-за травм в нынешнем сезоне Фати провел всего 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах. На счету 19-летнего испанского форварда 5 голов и 1 ассист.