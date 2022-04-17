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Роналду оформил хет-трик и установил рекорд чемпионата Англии

Криштиану находится в отличной форме

  • 17.04.2022 08:36
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Роналду оформил хет-трик и установил рекорд чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл «Норвич» (3:2). В этой встрече Роналду оформил хет-трик.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым футболистом в возрасте 36+ лет, который забил 15+ голов за сезон в чемпионате Англии.

Португалец забивает минимум 20 мячей на клубном уровне в 16 сезонах подряд.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

После 32 туров «Манчестер Юнайтед» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 54 очка.

Источник — Twitter

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