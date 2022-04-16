Хет-трик Роналду спас МЮ, поражения Арсенала и Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед едва не потерял очки в битве с аутсайдером Норвичем, однако команду спас Криштиану Роналду.
Португалец оформил хет-трик, что помогло победить 3:2. Команда остается на 5-м месте в трех очках от топ-4. На руку команде сыграли поражения Тоттенхэма и Арсенала.
Чемпионат Англии. 33-й тур
МЮ - Норвич 3:2
Голы: Роналду, 7, 32, 76 - Доуэлл, 45, Пукки, 52
Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Гол: Троссар, 90
Саутгемптон - Арсенал 1:0
Гол: Беднарек, 44
Уотфорд - Брентфорд 1:2
Голы: Деннис, 55 - Норгард, 15, Янссон, 90
Источник — Sport.ua
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