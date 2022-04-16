Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Хет-трик Роналду спас МЮ, поражения Арсенала и Тоттенхэма

Борьба за топ-4

  • 16.04.2022 18:56
  • 723 просмотра
  • 0 комментариев
Хет-трик Роналду спас МЮ, поражения Арсенала и Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед едва не потерял очки в битве с аутсайдером Норвичем, однако команду спас Криштиану Роналду.

Португалец оформил хет-трик, что помогло победить 3:2. Команда остается на 5-м месте в трех очках от топ-4. На руку команде сыграли поражения Тоттенхэма и Арсенала.

Чемпионат Англии. 33-й тур

МЮ - Норвич 3:2
Голы: Роналду, 7, 32, 76 - Доуэлл, 45, Пукки, 52

Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Гол: Троссар, 90

Саутгемптон - Арсенал 1:0
Гол: Беднарек, 44

Уотфорд - Брентфорд 1:2
Голы: Деннис, 55 - Норгард, 15, Янссон, 90

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности